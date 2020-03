RDC : Le gouvernement arrête des mesures contre le coronavirus

Par MFC

Mercredi matin, le gouvernement de Kinshasa a annoncé un paquet de mesures destinées à lutter contre la contamination par le coronavirus.

Sont désormais interdits d’entrer en RDCongo les personnes venant des « pays à haut risque » que sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Iran, les États-Unis, le Royaume Uni, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne, la Suède, la Suisse et l’Inde. Les Congolais et résidents au Congo rentrant de ces pays « seront soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours« . Les Congolais et résidents doivent reporter leurs voyages vers les pays touchés.

Par ailleurs, la délivrance de visas pour le Congo est suspendue. Ceux en cours sont annulés avec effet immédiat, jusqu’à nouvel ordre.

Fini les voyages sauf pour le président

Si d’aucunes blaguaient en assurant que le coronavirus avait pu « stopper les voyages de notre Magellan national », il n’en est rien. Les voyages internationaux de tous les employés du gouvernement et entités publiques sont bien suspendus, « à l’exception de Son Excellence le président, Félix Antoine Tshisekedi ».

Les rassemblements publics de plus de 50 personnes sont suspendus durant 30 jours. Il est conseillé au public de maintenir une distance de 1 à 2 mètres entre individus dans les banques, commerces et services administratifs, ainsi que lors des funérailles.

On conseille aux personnes présentant des symptômes de rhume « et qui ont eu des contacts avec des voyageurs » de ne pas utiliser les transports en commun et d’alerter l’établissement de santé de leur arrivée avant d’y entrer.

Des funérailles réduites

Les funérailles « ne doivent pas durer plus de 2 heures » ; il faut y assurer un accès facile au nettoyage des mains au savon ; tous les équipements utilisés doivent être lavés et aucune nourriture servie aux participants.

Enfin, des conseils d’hygiène sont donnés : se laver souvent les mains au savon ; se couvrir le nez et la bouche lorsqu’on éternue ; éviter poignées de main, câlins et baisers.

