La RDC expulse plusieurs centaines de Burundais « en séjour illégal »

La République démocratique du Congo (RDC) a expulsé mardi plusieurs centaines de Burundais – plus de 1.600 selon des médias locaux – accusés de séjour illégal dans la région de Goma, dans l’est du pays. Après avoir vécu en clandestinité à Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, plus de 1.609 personnes – en majorité des femmes et enfants mais tous de nationalité burundaise – ont été rapatriées mardi vers leur pays d’origine, a indiqué le site d’information LINTERVIEW.CD.

Cette opération s'est déroulée à Bukavu, chef-lieu de la province voisine du Sud-Kivu où les deux bateaux qui les transportaient ont accosté mardi matin, après une nuit dernière sur le lac Kivu. Leur présence à proximité de Goma a été signalée vendredi par les habitants aux autorités congolaises, d'après le ministre provincial de l'Intérieur de Nord-Kivu, Jean Bosco Sebishimbo. « Nous avons constaté qu'il y a plus de 1.400 Burundais en séjour irrégulier », a déclaré sur place le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. « Ils se disent réfugiés mais n'ont jamais acquis le statut de réfugié », a-t-il ajouté. Les services de sécurité congolais ont identifié « parmi ces immigrés (…) des personnalités impliquées dans un coup d'État manqué au Burundi », a avancé la présidence de la République sans autre précision. Ces « immigrés » agissent « sous le label de la secte mystico-religieuse Ezebya, dissidente de l'Eglise catholique burundaise », selon le communiqué de la présidence parvenu à l'AFP. Cette secte est en conflit avec l'église catholique « dont ils sont des dissidents et affirment fuir des exactions », selon M. Kasivita. Ses membres sont des adeptes de la prophétesse Zebiya, qui assure avoir eu des visions de la Vierge dans le nord du Burundi.​