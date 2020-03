Coronavirus: Air Sénégal suspend ses vols avec la Belgique, la France et cinq autres pays

Le Sénégal a annoncé lundi suspendre ses liaisons aériennes avec la Belgique, la France, l’Italie et quatre autres pays d’Europe et d’Afrique du Nord pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. La mesure, applicable à partir de mercredi à minuit (01h00 HB) pour 30 jours, concerne, outre la France et l’Italie, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Algérie et la Tunisie, a déclaré à la presse le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

« Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Paris et Marseille à compter du 17 mars 2020 pour une durée de 30 jours », a déclaré dans un communiqué la compagnie sénégalaise. Lundi soir, des dizaines de passagers, dont des touristes, notamment âgés, se sont rendus à l’aéroport international Blaise Diagne, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, dans l’espoir d’embarquer sur l’un des ultimes vols, a expliqué à l’AFP Muna Traub, qui avait décidé de tenter sa chance pour rentrer en Belgique. « Nous avons fait tous les comptoirs: Brussels Airlines, Air France, Air Sénégal… mais tous les vols étaient complets », a expliqué la jeune femme, censée rester au Sénégal encore un mois pour achever le tournage du prochain long-métrage du réalisateur belge Christophe Rolin, « Le voyage de Talia ». « Mais l’actrice principale qui devait venir de Belgique mercredi a vu son vol annulé et donc le tournage est de toute manière reporté », a expliqué l’assistante de production. A l’aéroport, « c’est le sentiment d’impuissance qui dominait. Les voyageurs parlaient beaucoup entre eux, ils expliquaient comment ils comptaient faire, il n’y avait pas d’hystérie », dit-elle. Le Sénégal a annoncé lundi un 27e cas de personne contaminée, un Français de 67 ans arrivé de France en avion le 7 mars. Il a été confiné. Aucun décès n’a été signalé à ce jour.​ Que pensez-vous de cet article? +1 0