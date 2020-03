Confidences d’une villageoise

Lors de notre voyage au Rwanda, nous avons réalisé de nombreuses activités dont une que nous avons appréciée et qui nous tenait surtout très à cœur : la construction d’une maison. Celle-ci était destinée à une habitante d’un petit village du district d’Huye. Elle se nomme Olive et bénéficie de l’aide d’Aprojumap (association pour la promotion des jumelages et de l’amitié entre les peuples). Nous avons eu la chance de lui poser certaines questions :

Pourquoi Aprojumap a pris l’initiative de vous construire une maison ?

Car ma maison s’est effondrée et je vivais avec mes enfants dans la chèvrerie qui se trouvait en face de mon ancienne habitation.