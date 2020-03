Coronavirus: l’Algérie annule tous les rassemblements sportifs, culturels et politiques

L’Algérie a décidé d’annuler les rassemblement sportifs, culturels et politiques en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi son ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid.

« Tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés. Tous les salons et les foires sont annulés, on ne prend pas de risque », a déclaré M. Benbouzid lors d’un forum du quotidien gouvernemental arabophone Echaab (Le Peuple).

Ainsi tous les matches de football se dérouleront à huis clos, a-t-il précisé.

« C’est officiel, ce sont les recommandations qui seront confirmées par le ministre de la Jeunesse et des Sports, mais je vous le dis, le président (Abdelmadjid Tebboune) nous a donné des instructions pour interdire tous les rassemblements, et parmi eux les stades », a-t-il encore dit.

A ce jour, vingt cas de Covid-19 ont été confirmés par le ministère algérien de la Santé, dont dix-sept membres d’une même famille en lien avec des cas confirmés chez des ressortissants algériens en France.

« On est encore en phase une, une phase d’information et de veille. Nous avons commencé à constituer un stock de masques et de médicaments. C’est un avantage pour nous d’avoir commencé tôt alors que nous n’avons que 20 cas », a expliqué le ministre de la Santé.​

