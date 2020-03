Kigali exempte de frais de visa les visiteurs venus de l’UA, de l’OIF et du Commonwealth

Les autorités rwandaises ont annoncé, mardi, l’entrée en vigueur d’une exemption de frais de visa pour les visiteurs provenant des États membres de l’Union africaine (UA), de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – dont la Belgique – et du Commonwealth, afin de favoriser la politique d’ouverture de ce pays d’Afrique de l’est. La décision avait été prise le 6 mars par un conseil des ministres présidé par le chef de l’État, Paul Kagame.

Les ressortissants des pays membres de l’UA, de l’OIF et du Commonwealth « reçoivent un visa à leur arrivée (au Rwanda) et son dispensés de frais de visa pour un séjour de trente jours », a précisé le Directorat général de l’Immigration et de l’Émigration dans une note obtenue par l’agence Belga.

La Belgique figure, en tant que membre de la Francophonie, dans la liste des pays concernés.

« Nous voulons que davantage de personnes nous rendent visite », avait expliqué le président Kagame en recevant des diplomates étrangers, le 29 janvier dernier.

L’homme fort de Kigali espère attirer davantage d’investisseurs, alors que l’Afrique se prépare à l’entrée en application de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca). Fort de son multilinguisme (français, anglais, swahili, kinyarwanda – ses langues officielles), le Rwanda entend par ailleurs surfer sur cette multiplicité pour capter des partenaires à travers le monde.

La capitale rwandaise, Kigali, accueillera en juin la 26e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, également connue sous le nom de CHOGM 2020. Le Rwanda a rejoint cette organisation en 2009, alors qu’il est membre de la Francophonie depuis 1970 avec parfois des moments d’éloignement. L’ex-ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est toutefois secrétaire général de l’OIF depuis janvier 2019.

Cette ouverture sur les visas fait du Rwanda l’un des pays les plus ouverts du continent africain.

