RDCongo: les mesures décidées par le Congo contre le coronavirus

L’ambassade de Belgique à Kinshasa a diffusé ce lundi dans la communauté belge au Congo les mesures décidées par le gouvernement congolais pour lutter contre le coronavirus, alors qu’ »aucun cas de coronavirus CODIV-19 n’a été confirmé à l’heure actuelle en RDC », indique son communiqué.

Selon le communiqué de l’ambassade belge, le conseil des ministre congolais a décidé de mesures le vendredi 6 mars dernier.

Ainsi, alors que « tout voyageur arrivant en RDC est soumis à un test de température corporelle et à l’obligation de remplir un formulaire personnel de renseignement sanitaire », des mesures préventives additionnelles ont été décidées.

Isolement de certains voyageurs

Désormais, « toute personne venant de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Iran, d’Irak et de Chine et ne présentant aucun signe (fièvre, toux, rhume, céphalées, fatigue intense, …), sera isolée pendant 14 jours à domicile et sera suivie pendant 14 jours par l’équipe médicale en tenant compte des informations recueillies dans les fiches sanitaires des voyageurs. Toute personne présentant les symptômes évoqués ci-haut à l’arrivée et considérée comme cas suspect sera transférée au site d’isolement et prise en charge par le Ministère de la Santé ».

Les personnes en provenance de Belgique et ne présentant pas de symptômes ne sont, à ce stade, pas concernés par cette mesure de quarantaine, ajoute le communiqué de l’ambassade. « Il est prudent pour toute personne qui présente potentiellement des symptômes (similaires au COVID-19) de différer son voyage ».

L’ambassade recommande « vivement » à tout voyageur ou résidant en RDC « de se conformer aux recommandations des autorités locales et de l’OMS en matière de règles d’hygiène et de mesures de santé publique ». La prise en charge d’une personne présentant les symptômes du COVID-19 se fait « dans les centres spécialisés dans des hôpitaux qui sont désignés par l’Etat congolais, lesquels sont situés à l’endroit où vous êtes tombé malade. Si vous remarquez chez vous des symptômes d’une maladie comme le COVID-19 pendant un voyage (par avion, voiture ou par bateau), avisez immédiatement l’agent de bord avant l’arrivée ou l’atterrissage, ou l’agent des services frontaliers au moment d’entrer sur le territoire. Il en informera un agent du service de quarantaine, qui évaluera vos symptômes et vous guidera pour la prise en charge ».

Règles d’hygiène à suivre

L’ambassade en profite pour rappeler les règles d’hygiène nécessaires pour éviter une propagation du virus:

– Se laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau.

– Eviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire (par ex. toux et éternuements) ainsi que les contacts inutiles, les étreintes et les poignées de main.

– Se couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez. Utilisez de préférence un mouchoir jetable et jetez-le dans une poubelle immédiatement après. Faites de même si vous devez vous moucher. Ensuite, lavez-vous bien les mains à l’eau et au savon.

– Eviter de se toucher les yeux, nez, bouche avec des mains non lavées.

– Restez à la maison dès que vous avez des symptômes (fièvre + de 37,5°, fatigue intense, toux, troubles respiratoires, douleurs musculaires) et consultez immédiatement le médecin (par téléphone en premier lieu).

– Eviter la consommation de denrées alimentaires qui n’ont pas été correctement préparées (bien cuites), les œufs et autres produits crus ainsi que les marchés d’animaux vivants ou morts.

Pour des renseignements supplémentaires et d’autres mesures de type préventif, les sites web suivants peuvent être consultés :

– https://www.info-coronavirus.be/fr/

– https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

– https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Que pensez-vous de cet article?