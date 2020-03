Avant-première à Kigali du film « Petit pays », adaptaté du roman de Gaël Faye

Le chanteur, compositeur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye a présenté samedi à Kigali, en avant-première, l’adaptation cinématographique de son roman à succès « Petit pays », une projection chargée d’émotion pour celui qui a grandi au Burundi mais dont une partie de la famille est originaire du Rwanda.

Le film, tourné au Rwanda, a été projeté dans trois salles pleines à craquer de l’unique cinéma du pays. Outre Gaël Faye et son épouse, le réalisateur du film Eric Barbier (« La promesse de l’aube », 2017) était également présent.

La première dame du pays, Jeannette Kagame – elle-aussi née au Burundi – était l’invitée d’honneur de l’avant-première à laquelle ont assisté plusieurs ministres et de nombreux représentants de la scène artistique rwandaise.

« Faire l’avant-première au Rwanda est symbolique car bien que j’ai grandi au Burundi, ma famille était en fait réfugiée du Rwanda. +Petit Pays+ parle de ce rêve des réfugiés de pouvoir un jour rentrer dans leur pays », a expliqué à l’AFP Gaël Faye, 37 ans.

« Donc pour moi, venir et montrer ce film au Rwanda, c’est destiné à montrer quelle a été notre trajectoire », a-t-il ajouté.

« Ce roman et ce film sont la preuve que même si vous parlez de vous-même, de vos origines et de votre histoire propre, vous pouvez parler au monde entier. Je souhaite que les jeunes d’ici, les jeunes artistes d’ici et des Grands Lacs comprennent qu’il n’est pas besoin d’écrire sur des sujets généraux pour être entendus du monde entier », a ajouté Gaël Faye.

Le roman « Petit pays », publié en 2016, avait rencontré un succès fulgurant dès sa sortie, remporté plusieurs prix littéraires et a depuis été traduit en près de 40 langues.

Le roman, et désormais le film, racontent le quotidien insouciant de Gabriel, 10 ans, fils d’un couple franco-rwandais au début des années 90 à Bujumbura.

Au fil de ses pérégrinations, Gabriel nous fait redécouvrir le Bujumbura heureux de cette période puis le basculement dans la guerre civile en 1993, qui marque la fin de l’innocence pour Gabriel et sa soeur. Six mois plus tard au Rwanda voisin, le génocide emporte la minorité tutsi.

« Le film a été tourné au Rwanda et non au Burundi en raison de la situation politique au Burundi », plongé dans une crise politique depuis 2015, a également expliqué Gaël Faye, qui a été très impliqué dans l’écriture du script et le choix des acteurs rwandais.

« Quand j’ai lu le roman, j’ai été très touché par l’histoire de cet enfant. C’était très émouvant et j’imagine que de nombreuses personnes peuvent s’identifier », a déclaré à l’AFP le réalisateur, Eric Barbier.

Ce dernier a également expliqué que le Rwanda n’ayant pas vraiment d’industrie cinématographique, Gaël Faye et lui-même s’étaient résolus à faire tourner des amateurs, notamment aux côtés du Français Jean-Paul Rouve, dans le rôle du père de Gabriel.

Le film, d’un budget de cinq millions d’euros, a été intégralement tourné au Rwanda, en grande partie dans la région de Gisenyi, près de la République démocratique du Congo (RDC).

Il sortira en salles en France le 18 mars.​

