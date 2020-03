Les Etats-Unis nomment leur premier émissaire pour le Sahel, venant des Grands Lacs

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche la nomination de leur premier émissaire pour le Sahel, Peter Pham, qui s’occupait jusqu’ici de l’Afrique des Grands Lacs. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, « est heureux de désigner Peter Pham comme le tout premier émissaire pour la région africaine du Sahel afin d’y soutenir les efforts diplomatiques américains pour la sécurité et la stabilité », a tweeté la porte-parole du département d’Etat, Morgan Ortagus.

Le nouvel émissaire s’est dit sur Twitter « reconnaissant » d’avoir « l’honneur » d’être le premier à occuper ce poste, et impatient de s’attaquer avec ses collègues et partenaires internationaux aux « défis sécuritaires et humanitaires » de la région.

Nommé en novembre 2018 émissaire pour l’Afrique des Grands Lacs, Peter Pham était auparavant vice-président du cercle de réflexion Atlantic Council à Washington, dont il dirigeait le programme sur l’Afrique.

Présenté comme un « ardent défenseur d’une relation forte entre les Etats-Unis et l’Afrique », il s’était prononcé par le passé en faveur d’une partition de la République démocratique du Congo. Lors d’une récente tournée en Afrique, M. Pompeo avait assuré que les Etats-Unis veilleraient à faire « ce qu’il faut », en partenariat avec leurs alliés, au sujet de la réduction ou non de leur présence militaire sur le continent, notamment au Sahel, confronté à des violences djihadistes.

La France, qui mène une opération anti-djihadiste , Barkhane, forte de 4.500 hommes au Sahel et bénéficie d’une aide logistique de Washington, s’est montrée particulièrement inquiète du réajustement annoncé des forces militaires américaines en Afrique.

Les violences djihadistes – souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires – ont fait selon l’ONU 4.000 morts en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soit cinq fois plus qu’en 2016, malgré la présence de forces africaines, onusiennes et internationales.​

