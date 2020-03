Couleur Café enrichit son affiche du vendredi avec trois noms internationaux

Le Congolais Fally Ipupa, l’Argentine Nathy Peluso et le Jamaïcain Tarrus Riley s’ajoutent à la programmation de Couleur Café, annonce l’organisation jeudi. Ils se produiront tous trois le vendredi 26 juin sur les scènes du festival, qui met ainsi à l’honneur la diversité musicale au niveau international. À l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo, les programmateurs ont souhaité se joindre, à leur manière, aux célébrations en invitant Fally Ipupa, auteur-compositeur-interprète et producteur, ancien collaborateur de Koffi Olomidé et véritable superstar en Afrique. L’artiste galvanise également les foules en Europe, à coups de collaborations avec des grands noms de la musique française tels que Booba, Aya Nakamura ou encore MHD. Il l’a encore prouvé la semaine dernière, à l’AccorHotels Arena de Paris, devant 20.000 spectateurs.

L'Afrique ne sera pas le seul continent représenté le vendredi. Ainsi, la chanteuse hip-hop argentine Nathy Peluso, révélée en 2017 avec son EP « Esmeralda », se produira aux côtés des Caballero & JeanJass, Zwangere Guy, Ayo et autres noms déjà annoncés pour ce jour. La sud-américaine n'en sera pas à son coup d'essai en Belgique puisqu'elle a déjà partagé l'affiche d'une FiftyFifty Session avec Juicy et avait déjà défendu son projet au festival de Dour, en 2018. Enfin, la Jamaïque sera elle aussi au rendez-vous, le 26 juin, via le chanteur Tarrus Riley. L'interprète de « She's Royal » – qui a notamment collaboré avec Major Lazer, DJ Snake et Ellie Goulding -, à défaut de calmer les ardeurs des festivaliers, devrait à tout le moins adoucir les mœurs par sa musique reggae.​