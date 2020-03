Coronavirus: report du Africa CEO Forum d’Abidjan, grand rendez-vous de décideurs politiques et économiques

L’Africa CEO Forum d’Abidjan, qui devait rassembler dans la capitale ivoirienne les 9 et 10 mars quelque 1.800 décideurs économiques et politiques dont plusieurs chefs d’Etat, a été « reporté à une date ultérieure » en raison de l’épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi (bien mercredi) les organisateurs.

« Nous sommes au regret de vous informer qu’au vu des circonstances liées au COVID-19, l’Africa CEO Forum est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement », selon le communiqué parvenu à l’AFP. Mercredi soir, le continent africain ne comptait qu’une dizaine de cas confirmés, et aucun en Côte d’Ivoire.

« AFRICA CEO FORUM mobilise chaque année 1800 chefs d’entreprises, investisseurs, décideurs politiques et 145 journalistes venus de plus de 70 pays, africains et internationaux, pour mettre en lumière les axes de développement du continent et de ses entreprises », selon le dossier de presse du forum.

Les présidents ivoirien Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall, le vice-président nigérian Yemi Osinbajo, plusieurs ministres ainsi que des dirigeants de grands groupes comme Sébastien Bazin de Accor ou Anne Rigail de Air France étaient annoncés.

Cette année, le thème de ce « Davos africain » était « Capitalisme et bien commun: un nouvel horizon pour le secteur privé africain ».

Pourtant, en début de journée, Amir Ben Yahmed, le président du Forum et directeur général du groupe de presse Jeune Afrique, avait voulu se montrer optimiste, envoyant un mail aux participants confirmant la tenue du forum « en conscience et avec le soutien total des autorités ». Quelques heures plus tard, il a dû faire machine arrière alors que de nombreuses manifestations sont annulées dans le monde et en Afrique, encore peu impactée.

Mercredi soir, le continent africain comptait un cas confirmé au Nigeria, deux en Egypte, trois en Algérie et deux au Sénégal, mais aucun décès. Au Nigeria comme au Sénégal, les trois personnes infectées sont des Européens qui arrivaient de séjours en Europe.​

Que pensez-vous de cet article?