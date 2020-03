La Sierra Leone retirer sa reconnaissance de l’indépendance du Kosovo

La Sierra Leone, un pays d’Afrique de l’ouest, est devenue le 18e pays à retirer la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo, une ancienne province de la Serbie, proclamée unilatéralement en février 2008, a annoncé mardi le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dacic, en visite à Freetown. « Je suis particulièrement heureux de montrer la note du ministère des Affaires étrangères disant que la Sierra Leone retire la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo et respectera les résultats que les parties (Belgrade et Pristina, ndlr) obtiendront grâce au dialogue négocié par l’Union européenne et les Nations unies », affirmé le chef de la diplomatie serbe, cité par l’agence officielle Tanjug.

Le Kosovo, une ancienne province du sud de la Serbie majoritairement peuplée d'Albanais, a proclamé unilatéralement son indépendance le 17 février 2008, dix ans après le début d'une guerre civile (1998-1999) qui avait fait plus de 13.000 morts (environ 11.000 Kosovars albanais, 2.000 Serbes et quelques centaines de Roms). Elle s'était terminée quand une campagne occidentale de bombardements avait contraint les forces serbes à se retirer. Vingt ans après, Belgrade ne reconnaît pas l'indépendance de son ex-province, où l'Alliance atlantique maintient une force de paix de plus de 4.500 militaires, la KFOR. Selon M. Dacic, « 92 des 193 membres des Nations unies ont jusqu'à présent reconnu l'indépendance du Kosovo, alors que 96 pays ne la reconnaissent pas et que la position de cinq autres pays n'est pas claire ». Selon Belgrade, dix-huit pays ont retiré leur reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, dont le Ghana, la Papouasie Nouvelle Guinée, le Burundi, le Suriname, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Lesotho et Madagascar. Parmi les pays qui n'ont jamais reconnu cette indépendance figurent la Russie, la Chine, l'Inde et Israël.​