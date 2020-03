Côte d’Ivoire: 3,6 tonnes d’écailles de pangolin incinérées par les autorités

Les autorités ivoiriennes ont incinéré devant la presse mardi à Abidjan plus de 3,5 tonnes d’écailles de pangolin, mammifère le plus braconné au monde. Ces écailles avaient été saisies lors de diverses opérations en 2017 et 2018 et ont conduit à l’arrestation d’une vingtaine de personnes. « C’est un trafic international qui a été démantelé. 3,6 tonnes d’écailles ont été incinérées, cela se chiffre en milliards de francs CFA (millions d’euros). Nous luttons contre le braconnage mais aussi le trafic illicite des espèces protégées », a affirmé le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwahi, après avoir mis le feu à l’un des quatre bûchers.

« L'écaille de pangolin est très recherchée dans la médecine traditionnelle chinoise (…) et au Vietnam notamment. En Asie, le prix peut aller jusqu'à 1.000 dollars le kg et, ici, ca peut aller jusqu'à 10-15.000 F CFA (15 à 23 euros) », explique Rens Ilgen, coordinateur de l'ONG américaine Eagle, qui participé aux opérations. Le trafic « est plus grand que ce pays. Il y a des chasseurs partout. Abidjan est une ville de commerce et (les écailles) se collectent ici », a-t-il poursuivi. « Parfois ce sont des espèces qui ont été tuées en Guinée ou partout dans la sous-région. Il transite par la Côte d'Ivoire vers pays asiatiques », a souligné le procureur d'Abidjan, Richard Adou. L'ensemble du trafic autour des espèces protégées « représente 20 milliards de dollars dans le monde » alors que les peines encourues sont relativement faibles comparées à celles du trafic de drogue, a en outre pointé Rens Ilgen. « Il est essentiel que des personnes tapies dans l'ombre ne puissent pas profiter de la mort de nos espèces protégées », a ajouté le procureur Richard Adou. L'ambassadeur américain Richard Bell a, lui, précisé que la Côte d'Ivoire avait aussi saisi 600 kg d'ivoire depuis 2017 et arrêté une trentaine de personnes. « Je salue tous ces efforts visant à protéger la faune et la flore qui constituent un patrimoine mondial », a-t-il conclu.​