La RDC renoue avec Israël, envisage une section économique à Jérusalem

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé une reprise au plus haut niveau des relations diplomatiques de son pays avec Israël et envisage l’installation à Jérusalem d’une « section économique » de son ambassade. « Après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’État d’Israël », a déclaré M. Tshisekedi dimanche soir à Washington.

L’ambassade de la RDC en Israël est actuellement dirigée par un chargé d’affaires. « Notre ambassade étant à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem », a poursuivi le président congolais, qui s’exprimait devant l’American Israël Public Affairs Commettee (AIPAC), le Comité des affaires publiques israélo-américaines, le principal lobby pro-Israël aux Etats-Unis. Le statut de Jérusalem est l’un des problèmes les plus épineux du conflit israélo-palestinien. Israël considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale, alors que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. La plupart des ambassades étrangères ne reconnaissent pas ce statut de Jérusalem comme capitale de l’Etat hébreu, et sont installées à Tel-Aviv. Le président américain Donald Trump a rompu ce consensus, avec le déplacement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem en mai 2018. A ce jour, seul le Guatemala a également transféré et maintenu son ambassade à Jérusalem. L’Ouganda et le Honduras envisagent d’en faire de même. « Nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États: Israël et la Palestine », a ajouté M. Tshisekedi dans son discours. Ce plan de paix a été vigoureusement rejeté par l’autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Le discours du président est mal passé en RDC, auprès d’une grande de l’opinion qui soutient la cause palestinienne. « Jérusalem est, de par son histoire, un lieu qui appartient aux juifs, aux arabes comme aux chrétiens. La considérer comme capitale d’Israël, c’est accepter sa +privatisation+ par les seuls juifs », a réagi le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha). « La RDC ne peut ignorer la Palestine », a commenté sur twitter un proche collaborateur de l’ex-président Joseph Kabila, Jean-Pierre Kambila. Et des internautes congolais espéraient que Félix Tshisekedi n’oubliera pas de nommer « dans la foulée » un Haut Représentant auprès de l’État palestinien – alors qu’il n’a pas encore nommé d’ambassadeur en Belgique ni de consul général à Anvers.​ Que pensez-vous de cet article? +1 -1