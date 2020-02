Référendum constitutionnel en Guinée: mission de la Cédéao annulée, pas d’observateurs

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a annulé jeudi une mission de chefs d’Etat en Guinée pour y discuter avec le président Alpha Condé du référendum constitutionnel et n’enverra pas d’observateurs pour ce scrutin, selon un communiqué. « Cette mission de bonne volonté », composée des présidents du Niger, Nigeria, du Burkina Faso et du Ghana « a malheureusement dû être reportée compte tenu de certains engagements et contraintes liés au calendrier électoral du président de la République de Guinée », selon le texte diffusé par le Niger, dont le président Mahamadou Issoufou est le président en exercice de la Cédéao.

Une source officielle nigérienne avait révélé à l'AFP dans l'après-midi que la mission qui devait avoir lieu vendredi « a été annulée à la dernière minute ». « A quelques jours des scrutins, l'existence de certains facteurs qui laissent supposer que la situation sur place n'est pas exempte de tout risque, il a été demandé à la Commission de renoncer à déployer une mission d'observation des élections », précise le communiqué. « La Commission reste toujours disponible pour apporter son soutien à la Guinée et exhorte toutes les parties à agir dans le sens de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans l'intérêt de la Guinée » conclut le texte. M. Condé va soumettre dimanche par référendum aux Guinéens un projet de nouvelle Constitution. Ce référendum voulu par le président Condé, couplé à des législatives fait l'objet d'une puissante contestation. Les opposants dénoncent une manoeuvre du chef de l'Etat, élu en 2010 et réélu en 2015, pour briguer sa propre succession à la fin de l'année, alors que le nombre de mandats est limité à deux par la Constitution en vigueur. L'opposition guinéenne a décidé de boycotter le scrutin.