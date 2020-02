Move with Africa: une clinique heureuse

La chose qui m’a le plus impressionnée depuis le début de notre voyage est la clinique ophtalmologique de Kabgayi. Elle était jolie et je trouvais qu’elle était également bien équipée par rapport à ce qu’on pourrait imaginer.

Elle ne cesse de se développer. Des travaux sont en cours.

C’était émouvant de voir la petite fille aveugle venir nous faire des câlins et nous toucher les mains. Nous avons appris de nouvelles choses par rapport à l’opération de cataracte et c’était très chouette de parler avec la patiente, apprendre des choses par rapport à sa vie et ses sentiments avant l’opération.

Le lendemain, quand nous sommes revenus à la clinique, il y avait beaucoup de joie. La dame avait recouvré la vue. Elle était super heureuse de même que pour ses deux filles. L’une d’elles a chanté et c’était touchant.

La patience du personnel de la clinique m’a également impressionnée car ils nous ont tout expliqué par rapport aux démarches, la prise en charge des patients, … jusqu’à la fabrication des lunettes ! Ils étaient calmes et toujours souriants.

Enfin, beaucoup de choses m’ont marquée. Toutefois j’aimerais insister sur la différence entre les docteurs et les infirmiers de la Belgique et du Rwanda. En effet, au Rwanda j’ai eu l’impression qu’ils étaient beaucoup plus ouverts et bienveillants qu’en Belgique où parfois ils sont pressés et moins souriants.

Pour conclure, au Rwanda, les gens prennent le temps et sont aimables. Ils partagent leur joie de vivre. Et cela non seulement à la clinique mais également dans les écoles que nous avons visitées, les hôtels et même dans la rue !

