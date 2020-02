L’Ouganda appelé à enquêter sur la présence de rebelles anti-Rwanda sur son sol

L’Ouganda a été appelé vendredi à répondre aux griefs du Rwanda voisin, qui l’accuse d’abriter sur son territoire des rebelles hostiles à Kigali, lors d’un sommet régional réunissant les présidents des deux pays et deux autres chefs d’Etat. Le Rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni se sont rencontrés pour une quatrième session de pourparlers sous les auspices des présidents angolais Joao Lourenço et congolais Félix Tshisekedi, à Gatuna, ville à la frontière entre les deux pays, fermée depuis un an.

Le Rwanda a brusquement fermé sa frontière avec son voisin du Nord en février 2019, coupant une importante route terrestre commerciale. Kigali accuse l'Ouganda d'enlever ses ressortissants et de soutenir des rebelles cherchant à renverser M. Kagame. Kampala accuse pour sa part le Rwanda d'espionnage et d'avoir tué deux hommes lors d'une incursion sur son territoire en mai 2019, ce que Kigali a contesté. Le sommet a « recommandé que l'Ouganda vérifie, dans un délai d'un mois, les allégations du Rwanda quant aux activités menées à partir de son territoire par des forces hostiles au gouvernement rwandais », selon un communiqué publié à l'issue de la réunion. « Si ces allégations sont avérées, le gouvernement ougandais devra prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin et empêcher que ces actions se reproduisent ». Les participants sont convenus qu'à ces conditions un nouveau sommet pourrait se tenir pour la réouverture officielle de la frontière. Au cours du sommet de vendredi, le Rwanda et l'Ouganda ont également signé un traité d'extradition pour les affaires « liées aux activités subversives présumées de leurs ressortissants sur le territoire de l'autre partie ». Les deux pays ont échangé des prisonniers ces derniers mois afin de désamorcer les tensions. Kagame et Yoweri Museveni ont longtemps été de proches alliés dans les années 1980-1990, dans la conquête du pouvoir dans leurs pays respectifs, mais leurs relations sont ensuite devenues profondément conflictuelles.​