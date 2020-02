Move with Africa: départ imminent pour le LPHC

À quelques jours du décollage pour le Rwanda, les élèves du LPHC font découvrir leur projet à des enfants de 6e primaire.

Ce vendredi, notre école accueillait des classes de 6e primaire afin de leur faire découvrir nos différentes sections ainsi que nos nombreux projets. Nous avons donc eu envie de parler de Move with Africa et de tout ce que nous avions déjà vécu jusqu’à présent.

Le voyage n’ayant pas encore eu lieu, nous ne pouvions pas encore montrer des photos ou raconter notre expérience sur place. Pour ça, il faudra patienter un peu…

Par contre, pour nous tous, l’aventure a réellement commencé en septembre et nous avions vraiment envie de partager tout ça avec notre jeune public.

Nous avons donc réalisé quelques affiches pour illustrer tout ce que nous avons vécu. Les différentes formations avec notre ONG Entraide et Fraternité et le Collège de Kain, le week-end à Jambes avec tous les participants au projet, les différents événements organisés pour la récolte de fonds… Une multitude de moments précieux qui ont permis à notre groupe d’être plus soudé que jamais.

Nous avons également réalisé une petite vidéo dans laquelle nous nous exprimons tous sur le projet.

Les enfants nous ont posé beaucoup de questions et c’était un plaisir de leur répondre. Cela nous a permis de transmettre un message fort et de montrer que des jeunes comme nous peuvent être engagés et oeuvrer pour un monde plus juste. Lors de cette journée, nous avons également attiré l’attention des enfants sur leurs gestes du quotidien qui peuvent avoir un impact sur le reste du monde. Ils étaient tous très intéressés et impatients de suivre notre aventure à travers les publications de notre page Facebook « Move with Africa LPHC »

Le compte à rebours a commencé!

