RDC: au moins dix morts et 41 blessés dans un accident de la route à Kinshasa

Au moins dix personnes ont été tuées et 41 blessées dimanche à Kinshasa par un camion qui percuté d’autres véhicules et fauché des passants à la suite d’un problème de freins, selon un premier bilan de la police. « Il y a dix morts jusque là et 41 blessés », a déclaré à l’AFP Miguel Bagaya chef du département de la sécurité publique à Kinshasa.

Présent sur place, l’officier de police a parlé d’une collision d' »un grand camion contre un taxi-bus », à proximité de passants. Selon les témoignages recueillis, le camion a eu « un problème de freins », a-t-il ajouté. Le camion-benne a tamponné huit véhicules vers midi, d’après le témoignage d’un habitant, Joseph Enenge, sur la radio onusienne Okapi. « Il y a plus ou moins 30 morts », a estimé le témoin, un étudiant à la faculté des sciences sociales de l’université de Kinshasa (Unikin), voisine des lieux de l’accident. Que pensez-vous de cet article? +2 0