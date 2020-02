Move with Africa: partir au Rwanda… ça se prépare !

Notre voyage arrivant à grands pas, les préparatifs s’intensifient. Ceux-ci comprennent des activités afin de récolter de l’argent ainsi que des formations dans le but de nous préparer au futur départ.

Pour financer notre séjour, nous avons effectué cet été un premier job au “W-fest” à Waregem. Nous y avons campé cinq jours et nous devions veiller à la sécurité. Deux semaines plus tard, dans un autre événement, nous avons pris en charge l’organisation du parking. Nous bénéficions alors de la générosité des festivaliers.

À la rentrée, les activités n’ont pas cessé et notre motivation était toujours au rendez-vous. Toutes sortes de petits travaux ont été réalisés en septembre et octobre. Lors d’une fête dans le village d’une des participantes, nous avons concocté des pâtisseries qui ont ensuite été vendues. Deux d’entre nous ont aussi effectué des travaux de ménage chez un particulier pendant que deux autres servaient lors d’une réception. Et toute l’équipe a été réquisitionnée afin d’assurer le service lors d’une soirée d’anniversaire.

Au mois de novembre, l’opération “Bics” a été lancée. Nous les vendions à l’effigie du projet. Cette initiative nous a rapporté une belle somme.

Dès le mois de décembre, l’organisation d’un souper s’est mise en place. Évènement Facebook, choix du menu, attribution des postes : tout était à planifier. Défi relevé ! 250 personnes ont répondu présentes et ont dansé aux rythmes des djembés. Nous étions tous ravis du résultat.

En février, deux dernières activités sont prévues : une chandeleur géante au Collège et des petits coups de main au “Trail des Poètes” orchestré dans notre école.

Côté formations, nous avons eu l’occasion de rencontrer les 12 élèves et les 3 professeurs du Lycée Provincial Hornu-Colfontaine. Ceux-ci ainsi que Dolorès et Bruno, membres de l’ONG Entraide et Fraternité, se joigneront à nous lors du voyage. Pour la première fois, deux écoles participent à un même projet. La formation initiale a eu lieu à Hornu. Les premiers liens ont été tissés et nos appréhensions exprimées.

S’en est suivi un week-end programmé par la Libre Belgique à Jambes où toutes les écoles adhérant au projet Move With Africa se sont réunies. Nous avons saisi l’opportunité de rencontrer d’autres jeunes habités par cette même envie : la découverte de cultures inconnues. Lors des ateliers, nous avons abordé les thèmes des inégalités Nord-Sud, de la migration, de la santé, du genre…

La deuxième réunion s’est déroulée dans notre école, à Kain. Les concepts de partenariat et développement ont été approfondis. Nous avons pu aussi échanger et apaiser nos craintes à propos des maladies, du choc culturel, du contenu de la valise…

Nous avons abordé le sujet du génocide de 1994 au Rwanda lors de la troisième formation. Et pour finir, Dolores est venue dans notre école pour nous fournir le programme du voyage.

Il ne nous reste plus qu’à patienter quelques jours pour vivre cette expérience…

