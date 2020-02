Maroc: nouveau programme pour une « classe moyenne agricole »

Le Maroc a annoncé jeudi le lancement d’un programme pour l’émergence d’une « classe moyenne agricole », prévoyant la création de 350.000 emplois au profit des jeunes, a-t-on appris de source officielle.

Lancé par le roi Mohammed VI, ce plan vise « l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole (350.000 à 400.000 ménages), et la naissance d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs », a rapporté l’agence officielle MAP.

Il doit permettre la « mobilisation et la valorisation d’un million d’hectares de terres collectives et la création de 350.000 emplois au profit des jeunes, selon la même source. L’objectif est aussi de doubler le PIB agricole et les exportations.

Baptisé « Génération Green 2020-2030 », ce programme remplace le « Plan Maroc Vert », lancé en 2008 pour améliorer les moyens de production et les revenus des petits agriculteurs, mais dont le bilan est jugé mitigé par une partie de la presse locale.

L’agriculture au Maroc est le premier contributeur au Produit intérieur brut (14%), devant le tourisme et l’industrie. Le PIB du royaume est donc lié à ce secteur tributaire des caprices du climat, la croissance du pays oscillant chaque année au gré des précipitations.

Mi-décembre, la banque centrale marocaine avait tablé pour 2019 sur une croissance de 2,6%, contre 3% en 2018 et 4% en 2017, en raison de prévisions « moyennes » dans l’agriculture.

Le lancement d’un nouveau plan sectoriel pour l’agriculture intervient alors que les autorités sont à la recherche d’un « nouveau modèle de développement » pour réduire les disparités et relancer la croissance.

Une commission spéciale, composée d’experts, a été chargée de repenser le modèle de développement. Elle doit rendre son rapport d’ici l’été.​

