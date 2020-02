Le film « L’Homme qui répare les femmes », consacré à l’action du gynécologue et chirurgien congolais Denis Mukwege en faveur des femmes violées dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), sera projeté mercredi à Kinshasa en présence du réalisateur, le Belge Thierry Michel, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Cette projection, organisée par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Kathryn Brahy, se déroulera au nouveau Musée national (MNRDC), inauguré en novembre dernier.

Ce sera la première présentation du film, réalisé par Thierry Michel et la journaliste belge Colette Braeckman, depuis que le Dr Mukwege a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018, conjointement avec la Yazidie Nadia Murad, a précisé Kathryn Brahy à l’agence Belga.

Les dernières projections en RDC – à Kinshasa, puis à Lubumbashi (sud-est), la deuxième ville de RDC, et Bukavu (est), le chef-lieu de la province du Sud-Kivu et ville où est installé l’hôpital Panzi du Dr Mukwege – remontent à quatre ans, a pour sa part expliqué Thierry Michel.

Le cinéaste, longtemps persona non grata en RDC, a pour la première fois depuis des années obtenu un visa et une accréditation de la part du ministère de la Communication et des Médias.

Sorti en Europe début 2014, ce documentaire rend, selon ses réalisateurs, hommage au Dr Mukwege et au combat qu’il mène depuis quinze ans dans son hôpital de Panzi en faveur des femmes violées.

Dans cette institution qu’il a créée en 1999, le médecin aide à la reconstruction physique et psychologique des femmes victimes de viols accompagnés de violences sauvages commis à grande échelle dans l’est de la RDC depuis une quinzaine d’années, d’abord pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), puis au cours des différents conflits armés qui se succèdent ou se superposent dans cette région.

