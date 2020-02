Qatar Airways annonce négocier une participation dans RwandAir

Qatar Airways négocie l’acquisition de 49% de RwandAir, la compagnie aérienne publique du Rwanda (Afrique centrale), pour répondre à la forte demande du continent, a déclaré mercredi le PDG de la compagnie du Golfe.

« C’est une participation de 49% que nous négocions dans RwandaAir », a déclaré Akbar al-Baker, lors d’une conférence de presse en marge d’une conférence internationale sur l’aviation à Doha.

« L’attrait de Kigali est sa situation géographique, la stabilité du pays et l’environnement commercial très favorable qui y existe », a-t-il ajouté.

Avec une flotte de 12 avions, dont deux Airbus A330 et six Boeing 737, RwandaAir dessert 27 destinations en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

« Il y a une grande demande sur le transport aérien en Afrique mais ce continent est très mal relié (au reste du monde); c’est pourquoi nous y cherchons des opportunités d’investissement », a déclaré M. Baker.

Le fonds souverain du Qatar finance l’expansion de l’aéroport de Kigali pour porter sa capacité à 10 millions de passagers par an, a-t-il indiqué.

Qatar Airways, l’une des compagnies aériennes à la croissance rapide, dispose d’une flotte de 250 avions modernes de tailles diverses et dessert 160 destinations.

La compagnie d’Etat, qui a souffert d’un embargo de pays voisins, a enregistré une perte de 639 millions de dollars au cours de l’année fiscale se terminant en mars 2019, qui s’ajoute à la perte de 69 millions de dollars de l’année précédente.

Malgré l’embargo, Qatar Airways multiplie les prises de participation à l’international.

En janvier de l’année dernière, elle a acquis une participation de 5% dans China Southern Airlines, l’un des trois grands transporteurs du géant asiatique.

Qatar Airways détient également 20% des parts de International Airlines Group (IAG) – qui chapeaute British Airways – ainsi que des actions de LATAM Airlines Group (Chili), de l’italien Meridiana et de Cathay Pacific, compagnie basée à Hong Kong.

Baker a déclaré que Qatar Airways était toujours intéressé par un investissement dans IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne à bas coût.​

