RDC : Luc Malembe a retrouvé la liberté

Le porte-parole pour l’Ituri de la plateforme politique Lamuka, Luc Malembe, a enfin pu sortir de la prison centrale de Bunia ce jeudi.

L’homme avait été arrêté après avoir été convoqué par l’ANR à la suite d’interviews données à l’occasion du premier anniversaire de la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il avait évoqué, lors de cet entretien, le fait que le peuple congolais attendait plus et mieux de cette première passation de pouvoir pacifique en RDC, mettant notamment en exergue les violences meurtrières qui se poursuivent toujours dans l’Est du pays et le pouvoir d’achat de la population qui ne cesse de se détériorer au fil des mois.

Une déclaration perçue comme une « offense au chef de l’Etat » qui a valu son arrestation le 27 janvier.

Sa remise en liberté ce jeudi 6 février ne signifie pas pour autant que l’action publique est éteinte. Luc Malembe est remis en liberté provisoire suite à la plaidoirie de son avocat, Maître Rodrigue Kabuya devant la chambre d’appel. L’instruction est toujours en cours.

Que pensez-vous de cet article?