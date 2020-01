Climat: Greta Thunberg sort les militants africains de l’ombre médiatique

Après la polémique de Davos sur l’invisibilité des militants africains sur le climat, Greta Thunberg a convoqué vendredi à Stockholm une conférence de presse où de jeunes activistes du Kenya, d’Ouganda et d’Afrique du Sud ont exprimé leur urgence à sortir de l’ombre médiatique. Aux sources de la controverse, l’Ougandaise Vanessa Nakate avait posé avec d’autres militants au côté de l’adolescente suédoise lors du Forum économique mondial de Davos mais n’apparaissait pas sur la photo recadrée avant sa diffusion par l’agence Associated Press. Soulignant qu’elle était la seule Africaine et la seule Noire présente sur la photo initiale, elle avait dénoncé sur Twitter un acte de racisme.

« Nous tenons cette conférence de presse aujourd’hui pour que ceux qui ont besoin de faire entendre leur voix puissent partager leur message avec les médias », a expliqué Greta Thunberg dans les locaux de Greenpeace Suède. « Nous nous concentrerons aujourd’hui sur l’Afrique parce que la perspective africaine reste tellement sous-médiatisée », a-t-elle ajouté. Vanessa Nakate, en visioconférence depuis Kampala, a été la première invitée à s’exprimer. « Je pense qu’il est temps pour le monde d’écouter les militants africains et d’entendre leur message (…). C’est une opportunité pour les médias de rendre justice aux enjeux climatiques en Afrique », a-t-elle dit. Vanessa Nakate, les Sud-Africaines Ayakha Melithafa et Ndoni Mcunu ainsi que la Kényane Makenna Muigai ont ensuite répondu pendant une heure aux questions des journalistes.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.