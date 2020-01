RDC: la Belgique soutient l’éradication de la trypanosomiase humaine africaine

La Belgique soutient pleinement l’éradication de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo (RDC), un pays à l’épicentre de cette maladie tropicale négligée mais où des « avancées » ont été constatées, a indiqué jeudi le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, à l’occasion de la 3e journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (THA).

La RDC devait procéder officiellement à la mise en circulation du premier traitement entièrement par voie orale contre cette maladie, le Fexinidazole, a pour sa part indiqué l’Institut de Médecine tropicale (IMT) d’Anvers à quelques jours de la visite d’une délégation gouvernementale belge en RDC.

Selon M. De Croo (Open Vld), qui accompagnera la Première ministre Sophie Wilmès dans ce déplacement, la Belgique a décidé dès 2017 de renforcer son appui afin de parvenir à l’élimination de cette maladie, qui touche particulièrement les populations les plus défavorisées.

En partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et le ministère de la Santé congolais, une approche innovante et multidimensionnelle a été développée, reposant sur quatre volets coordonnés par l’IMT. Cette approche inclut notamment l’élaboration d’une stratégie d’élimination de la maladie, la mise au point de nouvelles technologies pour la détection/confirmation de nouveaux cas, la mise au point de nouveaux traitements innovants, le contrôle de foyers de la mouche tsé-tsé et un suivi scientifique rigoureux.

L’investissement belge dans la lutte contre cette maladie tropicale négligée représente près de 36,5 millions d’euros sur 9 ans.

La maladie du sommeil est une maladie tropicale négligée causée par la mouche tsé-tsé, présente dans une dizaine de pays africains, mais dont la RDC en est l’épicentre avec 85% des cas rapportés, et qui demeure un problème de santé publique dans ce pays.​

