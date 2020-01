Mme Wilmès et MM. De Croo et De Crem en RDC du 5 au 7 février

Une délégation gouvernementale emmenée par la Première ministre Sophie Wilmès se rendra la semaine prochaine en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé mercredi la diplomatie belge. Mme Wilmès (MR) sera accompagnée par le vice-Premier ministre et ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo (Open Vld), et par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et du Commerce extérieur, Pieter De Crem (CD&V).

Ils se rendront à Kinshasa et à Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga (sud-est) du 5 au 7 février, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué. « Des contacts politiques de haut niveau, ainsi que des rencontres avec le monde des affaires et des ONG sont à l’ordre du jour à Kinshasa. La délégation se rendra aussi au Consulat général de Belgique à Lubumbashi, de nouveau opérationnel depuis peu, pour procéder à une ouverture solennelle », souligne le texte. Les trois membres du gouvernement fédéral, démissionnaire, minoritaire et expédiant les affaires courantes, visiteront également un projet – non autrement identifié – de la coopération de développement belge. Ce déplacement avait été annoncé par Mme Wilmès le 22 janvier, à l’issue d’un entretien avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge du Forum économique mondial (WEF) de Davos, en Suisse. Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin (MR), ne sera par contre pas du voyage, selon son entourage.​ Que pensez-vous de cet article? +8 -1