L’indice de la corruption en 2019: elle a augmenté en RDCongo

Les meilleurs élèves du classement mondial sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande, qui arrivent premiers ex aequo, avec 87/100. Ils sont suivis par la Finlande (86/100), puis, ex-aequo, Singapour, la Suisse et la Suède avec 85/100.

Les meilleurs élèves africains sont les Seychelles, classées 27èmes sur 180 pays, avec un résultat de 66/100; le Botswana est 34ème avec 61/100; le Cap Vert, 41ème avec 58/100 (en hausse d’un point par rapport à 2018); le Rwanda, 51ème avec 53/100 (en baisse de trois points). Ex-aequo à la 56ème place on trouve, avec 52/100, la Namibie (en baisse d’un point) et Maurice (en hausse d’un point). Les suivants sont Sao Tomé (64ème) et le Sénégal (66ème), mais tous les deux avec une note sous les 50%.

A titre de comparaison, l’Allemagne est 9ème (80/100); la Grande-Bretagne 12ème (77/100); la Belgique 17ème (75/100); le Japon 20ème (73/100); les Etats-Unis et la France ex-aequo à la 23ème place (69/100).

Les mauvais élèves

Les plus mauvais élèves sont la Somalie, à la 180ème place sur 180 pays, avec 9/100 (en baisse d’un point par rapport à 2018), et le Sud-Soudan 179ème avec 12/100 (en baisse d’un point), juste devant la Syrie.

Parmi les cancres, on notera le Mali, 130ème avec 29/100 (en baisse de trois points); l’Angola, 146ème avec 26/100 (en hausse remarquable de 7 points), ex-aequo avec le Nigeria (en baisse d’un point) ; le Burundi, 165ème avec 19/100 (en hausse de deux points), comme le Congo-Brazzaville. La RDCongo – ex-aequo avec la Libye et la Guinée-Bissau – est 168ème du classement avec 18/100 (en baisse de deux points par rapport à 2018 et de trois points par rapport à 2017).

Que pensez-vous de cet article?