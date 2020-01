Johnson veut séduire les dirigeants africains, lors d’un sommet sur l’investissement

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit rencontrer lundi seize dirigeants africains lors d’un sommet sur l’investissement, qui vise à élargir le panel des partenaires commerciaux du Royaume-Uni, alors que celui-ci s’apprête à sortir de l’Union européenne, a annoncé Downing Street dimanche dans un communiqué. Le tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique de l’investissement, qui aura lieu à Londres et réunira dirigeants et chefs d’entreprises des pays concernés, fait suite à la tournée en Afrique subsaharienne en 2018 de l’ancienne Première ministre conservatrice, Theresa May, la première qu’un dirigeant britannique effectuait en cinq ans.

Le Royaume-Uni est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux, alors que le Brexit, prévu au 31 janvier, mettra fin à 47 ans de vie commune et d’échanges privilégiés avec l’Union européenne. Devant les 16 dirigeants des 21 pays représentés, Boris Johnson plaidera pour que le Royaume-Uni devienne l' »investisseur de choix » des pays africains, le communiqué de Downing Street promettant l’annonce de plusieurs « accords valant des milliards de livres ». Après le sommet, les chefs d’État et de nombreux chefs d’entreprises seront reçus à Buckingham Palace par le prince William.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.