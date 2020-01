Louis Vuitton va faire tailler à Anvers le deuxième plus gros diamant brut au monde

Le « Sewelo », un diamant de 1.758 carats (un peu plus de 350 grammes) découvert en avril 2019 dans une mine du Botswana, est en route pour Anvers où il y sera transformé en bijoux pour la marque de luxe Louis Vuitton. Le maroquinier français a mis la main sur cette pierre d’exception après un accord avec le groupe d’extraction de diamants Lucara, propriétaire de la mine où a été découvert le diamant. C’est l’entreprise anversoise HB qui est chargée de la taille, du polissage et de sa transformation en plusieurs plus petites pierres précieuses. Le « Sewelo », qui signifie « découverte rare » en langue Tswana, est le deuxième plus gros diamant brut jamais trouvé au monde. Il est de qualité « presque gemme », ce qui aurait pu davantage le destiner à des applications industrielles, mais certaines de ses parties sont de qualité « gemme blanche ».

Le montant d'achat du diamant n'a pas été communiqué mais un autre diamant de 1.109 carats découvert dans la même mine par Lucara a été vendu 53 millions de dollars en septembre 2017 au joaillier britannique Laurence Graff. Ici, Lucara conserve 50% de la valeur des pierres qui seront obtenues à partir du diamant brut. Cinq pour cent des revenus des bijoux qui seront obtenus à partir de la pierre brute financeront des initiatives de Lucara en faveur de la population locale au Botswana. Le record historique du plus gros diamant au monde est toujours détenu par le légendaire « Cullinan » de 3.016,75 carats, découvert en 1905 en Afrique du Sud. Il avait été transformé en neuf diamants pour les Joyaux de la Couronne britannique