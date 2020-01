Un avion de transport de l’armée sud-africaine qui revenait de Beni s’est crashé ce jeudi 9 janvier en début d’après-midi sur l’aéroport de Goma.

Pour une raison encore indéterminé, l’avion, dans lequel se trouvait près de soixante militaires sud-africains, a terminé sa course hors de la piste et un incendie s’est rapidement déclaré sans qu’on en connaisse la cause.

Les pompiers de l’aéroport de Goma ont pu intervenir rapidement pour circonscrire le feu. Il y aurait un blessé léger.

