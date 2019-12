RDC: Kassav et le belgo-américain Kris Dane têtes d’affiches du festival Amani en février

La 7e édition du festival international de musique et de danse Amani (paix, en swahili), visant à promouvoir la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs, aura lieu du 14 au 16 février prochains à Goma, le chef-lieu de la province troublée du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo), avec comme premières têtes d’affiche le groupe français de zouk Kassav et le chanteur belgo-américain Kris Dane, ont annoncé les organisateurs. La scène du festival accueillera également l’Ivoirienne Dobet Gnahoré, une « performeuse » récompensée par un Grammy Award en 2010, la nouvelle star du label Bomayé Musik, Gaz Mawete, et la lauréate du prix Découvertes RFI 2019, Céline Banza. Et pour apporter une ambiance à la congolaise, le festival mettra à l’honneur un artiste local, Innocent Didace Balume, connu sous le nom de scène Innoss’B, ont précisé les organisateurs dans un communiqué reçu vendredi à Bruxelles.

D'autres artistes nationaux et internationaux encore se préparent pour participer à l'évènement, ajoutent-ils. Pour cette 7e édition, le festival Amani met un accent fort sur la promotion des artistes découvert(e)s de Goma et de la région. « La musique est un instrument puissant pour créer un nouvel espace d'expression dans un contexte marqué par la méfiance, les violences multiformes mais aussi les multiples tentatives de construction de la paix », a déclaré le directeur du festival, Guillaume Bisimwa, cité par le communiqué. « Depuis la première édition, le festival permet de libérer des énergies nouvelles et positives pour faire les choses différemment. Des artistes émergents ont mis à profit leur participation au festival Amani pour se forger leur propre chemin, de jeunes entrepreneurs ont utilisé l'événement pour atteindre de nouveaux publics, et les bénévoles ont été inspirés pour développer leurs propres initiatives culturelles et artistiques », a ajouté M. Bisimwa. Ce festival devenu emblématique dans une région en proie aux violences causées par les groupes armés locaux et étrangers a pour objectif de rassembler par la culture pour retisser des relations pacifiques entre les peuples et favoriser la reconstruction d'une société où chacun trouve sa place, de renvoyer une autre image de Goma et de l'est de la RDC et de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il est organisé par l'ASBL Festival Amani avec la collaboration indispensable du Foyer Culturel de Goma. Il est totalement sans but lucratif et souhaite être accessible à l'ensemble de la population, avec une entrée proposée à un prix très modique – un dollar par jour.​