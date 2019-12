RDC : « Félix Tshisekedi doit passer aux actes ! »

Ancien banquier à Kinshasa, l’homme a été l’un des premiers à oser dénoncer, notamment, la corruption et le blanchiment au profit de la galaxie Kabila dans la banque où il travaillait. Une “sortie” qui lui vaut de vivre aujourd’hui en exil. Mais l’homme n’a jamais renié son combat et continue à dénoncer la corruption qui gangrène son pays et l’oblige à stagner sous un niveau de pauvreté infra-humain.

Ce mois, Jean-Jacques Lumumba vient de recevoir un des prix mondiaux de la lutte contre la corruption. De quoi renforcer sa détermination et asseoir un peu plus son rôle de porte-voix en RDC.

Monsieur Lumumba, comment réagissez-vous quand vous entendez que le président Tshisekedi annonce dans son discours à la nation que “tous les réseaux de corruption seront démantelés” et qu’il ajoute : “je serai intraitable dans la lutte contre la corruption” ?

Je ne peux que me réjouir mais cela fait plus d’un an maintenant qu’il claironne cette position. Aujourd’hui, j’attends des gestes, des prises de décision claires. Je ne suis pas le seul. Les Congolais attendent qu’il passe des incantations aux actes.

Concrètement, vous attendez quoi ?

J’attends qu’il se donne les moyens de lutter contre la corruption. Qu’il renforce la justice, qu’il permette aux magistrats de poursuivre ceux qui ont fraudé. Tous ceux qui ont fraudé, même si leurs actes remontent à quelque temps.

Vous insistez sur ce “tous ceux qui ont fraudé”…

Oui, parce que si on peut faire des reproches au nouveau pouvoir, s’il y a eu des erreurs qui ont été commises depuis son installation, il ne faut pas oublier toute la corruption qui a régné en maître sous l’ère Kabila. On ne peut pas passer l’éponge sur ces années de fraudes et de mauvaise gestion massives. Joseph Kabila demeure le cancer du Congo. Au bout de ces affaires, ce sont toujours les mêmes qui paient les conséquences, ce sont toujours les Congolais qui sont obligés de vivre dans la misère alors que leur pays regorge de richesses.

Tshisekedi a-t-il les moyens d’entamer ces poursuites contre les méfaits de la Kabilie quand on sait que son prédécesseur tient toujours les rênes de l’Assemblée nationale et du Sénat ?

Oui. Clairement. Il a le soutien de la population qui ne veut plus entendre parler de Kabila. Il doit rompre avec Kabila, il n’aura pas le choix. Il sait que sa survie passera à un moment donné par ses anciens amis de l’opposition.