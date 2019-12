RDCongo: la fête à 6 millions de dollars de Félix

Edito par Marie-France Cros.

Ecoeurés. C’est ainsi que se décrivent de nombreux Congolais après l’annonce, jeudi, que le gouvernement congolais avait décidé de consacrer 6 millions de dollars (5,39 millions d’euros) pour célébrer, le 24 janvier prochain, le premier anniversaire de l’arrivée à la Présidence de Félix Tshisekedi, “l’an 1 de l’alternance”.

Ecoeurés non pas tant par le fait que “l’alternance” est surtout une lutte de Félix Tshisekedi pour ne pas apparaître comme le jouet de son prédecesseur, Joseph Kabila, qui l’a placé où il est et garde le contrôle du législatif, du sécuritaire et d’une partie de l’exécutif. Ni par la modicité des réalisations du Président voyageur en un an. S’ils sont écoeurés, c’est par le montant de ces dépenses de prestige alors que la hausse des prix frappe les Congolais.

Ecoeurés, les agents de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante), chargés des scrutins communaux et locaux prévus en 2020 mais qui ne sont pas payés depuis 5 à 8 mois et réclament en vain leu dû, depuis des semaines. Ecoeurés, les médecins qui se battent sans moyens contre l’épidémie de rougeole qui a déjà fait plus de 5000 morts cette année. Ecoeurés les Kivutiens qui notent que, dans la lutte contre Ebola, les financements ont été fournis par l’étranger, Kinshasa ne mobilisant “que 2,4 millions de dollars”. Ecoeurés, les dizaines de milliers d’enseignants non payés par l’Etat alors que le président Tshisekedi a déclaré l’enseignement sa “priorité”. Ecoeurés, les compagnons de route de l’UDPS devant l’absence du “changement en profondeur” qu’ils attendaient et de voir que 15 millions de dollars peuvent disparaître dans les bureaux de la Présidence et le chef d’Etat les présenter comme de normales “rétro-commissions”.

Sans compter que l’équipe Tshisekedi a choisi pour annoncer ces 6 millions de dollars de dépenses de prestige, le lendemain de l’octroi, par le FMI, d’un prêt “d’urgence” de 368 millions de dollars, tant la situation du Congo est mauvaise.

