Le gouvernement congolais a arrêté un budget de six millions de dollars (5,39 millions d’euros) pour la commémoration de « l’an 1 de l’alternance » au sommet de l’Etat, qui s’était concrétisée le 24 janvier dernier par l’investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Thsilombo, rapportent jeudi des médias locaux. C’est le gouvernement qui prendra en charge les différentes activités liées à l’anniversaire de la première transition pacifique du pouvoir qu’ait jamais connu la République démocratique du Congo (RDC) depuis son indépendance, le 30 juin 1960. M. Tshisekedi a succédé, à l’issue des élections contestées du 30 décembre 2018, à Joseph Kabila Kabange, au pouvoir depuis l’assassinat de son père, Laurent-Désiré Kabila, en janvier 2001.

Le gouvernement central a mis sur pied sept commissions – chacune présidée par un ministre – chargées des préparatifs, a expliqué jeudi le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana, devant la presse à Kinshasa.

L’une d’elles sera chargée de la construction d’un « monument de la démocratie ».

Le gouvernement a prévu de décaisser six millions de dollars pour les activités festives de l’an 1 de l’alternance « pacifique et démocratique » survenue au sommet de l’État. « Il n’est pas dit que nous allons prendre tous ces six millions parce qu’il y a des sponsors », a toutefois précisé M. Kabanda, un ancien représentant en Belgique de l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS, le parti de M. Tshisekedi père et fils).

Un billet « collector » à l’effigie de MM. Tshisekedi et Kabila – sans valeur marchande – sera également imprimé. Emis par la banque centrale du Congo (BCC), il sera vendu à ceux qui voudront garder un souvenir », a souligné le ministre.

Selon M. Kabanda, le 24 janvier est un « symbole puissant qui parle et un modèle qui instruira » l’Afrique et le monde.

