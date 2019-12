RDCongo: Sud-Kivu: situation humanitaire critique des combattants CNRD et leurs familles

Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a diffusé mercredi un communiqué au sujet de la « situation humanitaire critique » de 1800 personnes capturées au Sud-Kivu – des combattants CNRD (dissidence des FDLR, issus des génociaires rwandais et responsables de crimes de guerre et contre l’humanité dans l’est du Congo) et leurs familles.