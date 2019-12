Egalité des sexes: le Rwanda bat la France et la Belgique

Selon le classement annuel du Global Gap Index du Forum économique mondial les pays scandinaves occupent les premières places en matière d’égalité des sexes: l’Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède sont les quatre premiers.

A la cinquième place, on retrouve le Nicaragua (Amérique centrale) suivi par la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, le Rwanda et l’Allemagne. La France occupe la 15ème place, la Grande-Bretagne la 21ème, la Belgique la 27ème (en progression de cinq places) et les Pays-Bas se trouvent à la 38ème place.

Les pires pays en matière d’égalité des ses sexes sont le Pakistan (151), l’Irak (152) et le Yémen (153).

Le Forum économique mondial base son classement en mesurant à quel point les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités en termes de participation économique, d’autonomie politique, de santé et d’éducation.

Que pensez-vous de cet article?