RDCongo: sanctions américaines contre cinq dirigeants ADF

Le département américain du Trésor a adopté des sanctions contre cinq dirigeants des rebelles ougandais ADF, auxquels sont attribués une série de massacres depuis 2014 dans la région de Beni. Ces violences se sont accentuées ce mois-ci en représailles contre une opération militaire de l’armée congolaise contre les ADF.

Le département du Trésor a choisi le 10 décembre, Journée internationale des Droits de l’Homme, pour adopter des sanctions contre 18 personnes résidant dans six pays, dont la RDCongo, où elles visent des rebelles ougandais ADF.

Ceux-ci sont rendus responsables d’une série de massacres depuis 2014, qui ont fait un total de plus d’un millier de morts, sans compter les blessés, les mutilés et les personnes déplacées. Des études d’experts montrent qu’une partie de ces massacres ont été perpétrés sous l’égide d’officiers de l’armée congolaise et l’Onu a sanctionnné, pour sa responsabilité dans de tels crimes, le général Muhindo Akili, dit « Mundos », depuis 2018; il est aujourd’hui chef de la région militaire du Sud-Kivu.

Les sanctionnés sont:

– Musa Baluku, chef des ADF

– Amigo Kibirige, qui a fourni une aide matérielle aux ADF

– Muhammed Lumisa, idem

– Elias Segujja, idem

– Kayiira Muhammad, idem

– Amisi Kasadha, idem.

Les sanctions visent à apporter un appui à Kinshasa « dans ses efforts contre les groupes armés » qui « déstabilisent le pays » et entend « limiter » la capacité des chefs ADF dans leurs mouvements financiers. En effet, toutes les propriétés et intérêts de ces personnes ou des entités qu’elles contrôlent directement ou indirectement qui se trouvent aux Etats-Unis ou sous le contrôle de citoyens américains sont bloqués.

