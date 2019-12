RDC : Plus un sou pour les prisons du pays

C’est un cri d’alarme que lance la Fondation Bill Clinton pour la Paix en République démocratique du Congo.

En effet, selon l’organisation non gouvernementale, les stocks des prisons sont vides dans tout le pays et ce depuis le mois d’octobre dernier. « Il n’y a plus de nourriture mais il est aussi désormais impossible de soigner les détenus faute de médicaments », explique M. Adu Cole, le président de l’aile congolaise de la Fondation Clinton.

Raison de cette situation, selon lui, le ministre des Finances n’aurait pas donné son aval pour que les fonds prévus à cet effet soient débloqués. « Le budget existe, poursuit M. Adu Cole, mais le ministre refuse de sortir l’argent ». En cause, les tension entre les deux grandes familles qui composent désormais le gouvernement congolais. Le ministre des Finances, M. José Sele Yalaghuli, proche de l’ancien Premier ministre Augutin Matata Ponyo, est FCC. « Il cherche à nuire à l’image de marque du président mais ce sont les prisonniers qui en font les frais », selon un membre de la société civile congolaise. « Ces tensions sont légions entre ministères et c’est toujours au détriment de la société. »

10% des repas

« Il faut savoir que quand tout fonctionne, l’Etat congolais ne prend déjà en charge que 10% de la nourriture de la population carcérale », poursuit le patron de la Fondation Bill Clinton. « Aujourd’hui, avec cette querelle entre deux ministres, la situation s’est encore largement empirée », et d’égrainer : « il y a déjà 69 morts de la famine à Bukaku. A Angenga (province de l’Equateur), on décompte 11 morts par mois, tandis que 44 détenus sont décédés de malnutrition à Goma, et la liste est loin d’être complète. Si la situation perdure, le nombre de morts ne fera qu’augmenter ».

Et le représentant de la Fondation d’interpeller le Premier ministre pour qu’il fasse pression sur son ministre des Finances. « Si rien en change, le ministre des Finances devrait être poursuivi pour non assistance à personen en danger ».

