RDCongo: subornation de témoins à la CPI: peine confirmée pour Bemba

Par Marie-France Cros.

La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé mercredi à La Haye la condamnation de Jean-Pierre Bemba à un an de prison et 300 000 euros d’amende pour subornation de témoins dans le procès intenté contre lui pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003.