Le président sud-africian dénonce les « attitudes sexistes »

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté lundi les hommes à renoncer aux « attitudes sexistes et patriarcales » qui nourrissent les violences contre les femmes, en lançant une campagne nationale de mobilisation contre ce fléau. Les féminicides sont devenues depuis plusieurs semaines une cause nationale en Afrique du Sud, à la suite d’une série de meurtres qui ont profondément choqué l’opinion.

Selon des statistiques publiées en septembre, une femme y est assassinée toutes les trois heures et, chaque jour, la police enregistre 110 plaintes pour viol.

Ramaphosa, qui a lui-même décrit son pays comme « un des endroits les plus dangereux au monde pour une femme », a récemment lancé un plan d’urgence doté de plus d’un milliard et demi de rands (100 millions d’euros).

« A la racine des violences faites aux femmes, il y a les attitudes sexistes et patriarcales », a-t-il souligné lundi dans la province du Limpopo (est), « notre message à ceux qui abusent des femmes est clair: vous n’avez pas de place dans notre société ».

Dans son discours, le chef de l’Etat a qualifié les violences faites aux femmes de « grande honte de notre pays ».

Le plan d’action du gouvernement prévoit un renforcement considérable des sanctions pénales contre les auteurs de violences et la création de tribunaux spécialisés.

