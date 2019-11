RDC : Crash d’un avion de la compagnie Busy Bee à Goma

Un petit porteur de la société Busy Bee s’est crashé ce matin sur Goma, dans le quartier de Birere.

Il y aurait plusieurs blessés mais les informations sont encore confuses sur ce sujet. Les recherches sont toujours en cours. Les pompiers de la ville de Goma et ceux de la Monusco sont intervenus pour circonscrire l’incendie qui avait éclaté suite au crash.

Les causes réelles de cet accident ne sont pas encore connues. L’avion aurait raté son décollage selon plusieurs témoins avant de s’écraser sur le toit d’une maison dans le quartier de Birere, à Goma.

La compagnie Busy Bee dispose de trois petits porteurs, des Dornier 228-100 et 228-200, pouvant accueillir jusqu’à 19 passagers. La compagnie organise des vols réguliers entre Goma, Butembo et Beni dans l’Est de la RDC, tous les mardi, mercredi, vendredi et dimanche.

