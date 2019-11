RDC: neuf morts après des pluies torentielles dans la province du Kasaï

Au moins neuf personnes ont trouvé la mort vendredi dans la cité de Ndjoko-Punda, située dans la province du Kasaï (centre de la République démocratique du Congo) à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans la région, touchée à son tour après les provinces du Sud-Sud-Ubangi et de la Tshopo, rapportent des médias locaux. « Une forte pluie s’est abattue ce matin sur la cité de Ndjoko Punda. Nous venons de dénombrer neuf morts – six enfants, deux femmes et un jeune garçon -, seulement dans la cité et 756 maisons détruites. Ce bilan est provisoire car nous attendons les nouvelles des quartiers Ndjoko Port et Protestant », a expliqué un membre de la nouvelle société civile congolaise, François Bonga, aux sites d’information Actualité.cd et 7sur7.cd.

Cette localité est située à 185 km au nord de Tshikapa, le chef-lieu du Kasaï. « Nous sommes incapables de faire face à cette situation. Il n'y a pas longtemps que nous avons été secoués de plein fouet par la milice des Kamuina Nsapu (dont la mort du chef coutumier, tué le 12 août 2016 par les forces de sécurité congolaises a entraîné des violences qui ont causé au moins 3.000 morts, ndlr). J'en appelle aux gouvernements provincial et central pour nous venir en aide », a pour sa part déclaré le chef de secteur de Ndjoko-Punda, Éric Joël Baditu. Les provinces congolaise du Nord et du Sud-Ubangi (nord-ouest) sont aussi frappées depuis plusieurs semaines par des inondations, en particulier la vile de Zongo et plusieurs autres agglomérations se trouvant le long de la rivière Ubangi, qui forme la frontière avec la République centrafricaine. Et dans la province de la Tshopo (nord-est), sept collectivités du territoire d'Isangi ainsi que la cité éponymie font face à des inondations depuis le début du mois de novembre, selon la radio onusienne Okapi.​