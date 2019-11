Cameroun: l’opposant Kamto lance son parti dans la course aux législatives

Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto, a lancé son parti dans la course aux élections législatives et municipales prévues au Cameroun le 9 février, selon une note obtenue mercredi par l’AFP. Dans une circulaire signée mardi, M. Kamto annonce la création, au sein de son Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), d’ »une commission en charge des investitures pour les élections municipales et législatives ».

Dans la note, le rival malheureux à la présidentielle de 2018, de l’inamovible président Paul Biya, précise que cette commission, dont il assure la supervision des travaux, « a pour mission de vérifier la qualité des listes et des dossiers » des candidats de son parti. Elle a aussi pour rôle de faire des arbitrages en l’absence de consensus sur une liste de candidats. Jusqu’à présent, le MRC n’avait jamais dit qu’il ne participerait pas au scrutin. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.