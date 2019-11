Attaques Beni: D. Mukwege appelle les autorités congolaises et internationales à l’action

Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, appelle, mercredi dans un communiqué, « les autorités congolaises et la communauté internationale à l’action pour enrayer la spirale de la violence et mettre un terme aux crimes de masse et à la souffrance énorme que subit la population de Beni et de ses environs ». Au moins 60 personnes ont été massacrées, souvent à l’arme blanche, dans la région de Beni (Nord-Kivu) depuis l’annonce fin octobre-début novembre d’opérations militaires de l’armée congolaise contre les bases des Forces démocratiques alliées (ADF). « Dans le cadre de la solidarité humaine, nous appelons au déploiement d’une opération inspirée du mandat de la mission Artémis, avec le soutien de l’armée française. Une opération militaire limitée dans le temps et dans l’espace pourrait en effet être très efficace pour protéger la population et sécuriser la région de Beni », selon Denis Mukwege.

Que pensez-vous de cet article? +5 0