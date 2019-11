L’ex-chef de guerre congolais Bemba fixé sur son sort par la CPI mercredi prochain

La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) rendra le 27 novembre son arrêt en appel sur la condamnation de l’ex-chef de guerre et opposant congolais Jean-Pierre Bemba et trois de ses proches pour subornation de témoins, a annoncé la CPI. M. Bemba, un ancien vice-président congolais après avoir dirigé une rébellion durant la dernière guerre en République démocratique du Congo (RDC), avait été acquitté en appel par la CPI dans une première affaire, après avoir été condamné en première instance à 18 ans de prison pour « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité » pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003.

La CPI l'avait toutefois également poursuivi pour avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages dans la première affaire, tout comme ses avocats Aimé Kilolo Musamba et Jean-Jacques Mangenda Kabongo, un député de son parti, le Mouvement de Libération du Congo (MLC), Fidèle Babala Wandu, et un témoin de la défense, Narcisse Arido. En mars 2017, il avait écopé dans ce second procès d'une peine d'un an de prison et d'une amende de 300.000 euros, une sentence confirmée en septembre 2018. Ce poids lourd de l'opposition congolaise a fait appel l'an dernier de cette condamnation qui lui a toutefois valu l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. « Le mercredi 27 novembre 2019 à 14h00, la Chambre d'appel de la CPI rendra son arrêt dans l'appel de M. Jean-Pierre Bemba Gombo contre la décision portant fixation d'une nouvelle peine pour Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba et Jean-Jacques Mangenda Kabongo rendue par la Chambre de première instance VII le 17 septembre 2018 », a précisé la Cour dans un communiqué publié lundi.​