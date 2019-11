Ethiopie: les membres de l’ethnie sidama votent pour leur autonomie

Les opérations de vote ont débuté dans le calme mercredi matin à l’occasion du référendum de l’ethnie sidama qui doit se prononcer sur la création de sa propre région au sein de l’Etat fédéral éthiopien, ont constaté des journalistes de l’AFP. Quelque 2,3 millions d’électeurs sont appelés aux urnes et le scrutin mobilise la population de la capitale régionale Hawassa, à en juger par les longues files d’attentes qui se sont formées à l’ouverture des bureaux de vote à 06h00 (04h00, heure belge).

« Le processus de vote est inclusif, facile, transparent et excitant. J’ai voté pour une décision qui, je pense, contribuera au développement, à la paix et à mon bien-être », a déclaré à l’AFP Fantahun Hatiso, un électeur de 27 ans rencontré à Hawassa.

L’Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 100 millions d’habitants, est actuellement divisée en neuf régions semi-autonomes dessinées sur les bases d’un fédéralisme ethnique.

Sa constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l’année qui suit sa demande.

La route des Sidama pour quitter la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNP – sud), à laquelle ils appartiennent actuellement, a débouché sur des violences qui ont fait plusieurs dizaines de victimes en juillet et conduit Addis Abeba à placer la zone sous contrôle de la police fédérale et de l’armée.

Le scrutin de mercredi pourrait encourager d’autres groupes ethnique – l’Ethiopie en compte plus de 80 – à se lancer dans la même voie et augmenter ainsi le risque de violences intercommunautaires dans le pays.​

Que pensez-vous de cet article?