RDC: six autres civils massacrés par les rebelles ADF, 54 en quinze jours

Six civils ont été tués dans l’est de la République démocratique du Congo dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF, cibles d’une offensive d’envergure de l’armée congolaise depuis début novembre, ont indiqué des sources locales. De mêmes sources, les représailles des Forces alliés démocratiques (ADF) sur les civils ont fait 54 morts depuis l’annonce de l’offensive de l’armée congolaise contre leur base dans le territoire de Beni le 30 octobre.

Le dernier raid a visé la ville d’Oicha à 30 km au nord de Beni, dans la nuit de dimanche à lundi. « C’est vers 00h50 que les ADF ont fait incursion au quartier Pakanza Kathendere. Six personnes ont été tuées par armes blanches et à feu. Cinq maisons ont été incendiées et les animaux de la basse-cour emportés », a déclaré Lewis Saliboko, président société civile oicha, à un correspondant de l’AFP. « En dix jours, nous venons de perdre 54 civils tués par ces rebelles », a-t-il ajouté.​

