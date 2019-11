RDC : Décès de l’ambassadeur Jean-Pierre Kimbulu

Dernier ambassadeur du Zaïre en Belgique, Jean-Pierre Kimbulu Moyanso wa Lokwa – qui était aussi le père de l’humoriste et comédien Kody -, est décédé vendredi à Bruxelles à l’âge de 69 ans “entouré de l’affection des siens après un rude combat contre la maladie”, a annoncé sa famille.

Il exerça ses fonctions de 1989 à 1997, date du renversement du maréchal Mobutu Sese Seko et de l’accession au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, qui changea le nom du Zaïre en République démocratique du Congo.

Un des confidents les plus proches de Mobutu sur le plan extérieur, il avait publié voici deux ans un livre retraçant sa carrière sous le titre “Persona non grata, révélations du dernier ambassadeur de Mobutu”. Il était le diplomate qui a exercé la carrière la plus longue de chef de mission, de surcroît dans la capitale belge, dans un contexte de relations en dents de scie entre le Congo-Zaïre et ses partenaires, dont la Belgique, ancienne puissance coloniale.

Que pensez-vous de cet article? +5 -2