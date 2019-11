RDCongo: nouveaux mouvements de grève des enseignants

Par Marie-France Cros.

Plusieurs journaux de Kinshasa rapportaient vendredi de nouveaux mouvements de grève chez les enseignants. Une partie de ceux-ci sont mécontents de l’incapacité du gouvernement à les payer convenablement après avoir décrété la gratuité de l’enseignement et interdit de faire payer les parents.

La gratuité de l’enseignement faisait partie des promesses électorales de Félix Tshisekedi. Devenu Président, celui-ci a imposé la mesure pour la rentrée de septembre dernier; Cela implique que les écoles ne peuvent plus faire payer d’importants frais scolaires aux parents; elles ont même été obligées de rembourser les sommes versées avant la rentrée par les parents par habitude.

Or, sans ces sommes, les salaires des enseignants sont inférieurs à l’an dernier (jusqu’à 5 fois plus bas) et nombre d’écoles se plaignent de disposer de frais de fonctionnement trop peu élevés pour permettre les activités nécessaires – qui étaient auparavant fin&ncées par le minerval payé par les parents.

La hausse des salaires promise ne leur est pas parvenue, selon des grévistes, même si plusieurs enseignants reconnaissent avoir touché une allocation pour le transport entre la maison et l’école et une pour les aider à payer un loyer.

Plusieurs personnes, favorables à la gratuité de l’enseignement, jugent que celle-ci a été décrétée avant que les autorités disposent des fonds pour l’assumer. La moitié des quelque 80 millions de Congolais ont moins de 18 ans: payer les enseignants et écoles nécessaires est donc un défi.

Mais dans un pays où, malgré une croissance économique à deux chiffres durant le boom minier des années Kabila, le taux de pauvreté est passé seulement de 74% de la population à 73%, les trois quarts de la population, qui vivent avec moins de deux dollars par jour, peinent à payer l’école à leurs enfants si l’enseignement n’est pas gratuit.

